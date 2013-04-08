مصر ستنتج زيت دوار الشمس بعد زراعة 500 ألف فدان في السودان

قال وزير التموين المصري، باسم عودة، إن بلاده تطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في زيت دوار الشمس عن طريق استخدام أراض زراعية في السودان مع سعيها لتقليص وارداتها الكبيرة من الأسواق العالمية.

وقال إن مستثمرين مصريين من القطاع الخاص سيزرعون دوار الشمس على مساحة 500 ألف فدان مخصصة لمشاريع زراعية مشتركة، بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس المصري محمد مرسي مع نظيره السوداني عمر حسن البشير في الخرطوم يوم الجمعة الماضي.

وسيبدأ الإنتاج في غضون أشهر قليلة، وسيمكن مصر من تقليص الواردات التي تلتهم احتياطياتها من العملة الصعبة.

وقال عودة إنه سيكون بمقدور مصر بعد ذلك تلبية حاجاتها من زيت دوار الشمس بدلاً من شرائه من السوق العالمية، لكنه لم يذكر حجم ما يمكن إنتاجه في السودان ولا متى سيحل محل الواردات.

وفي ظل ركود الاستثمار الأجنبي وتراجع إيرادات السياحة بفعل عامين من القلاقل السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، تسعى مصر لتقليص مشترياتها من السلع الأساسية بالعملة الصعبة.

ومصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، ومن كبار مستوردي الزيوت النباتية. واشترت شركة "ميدي تريد" الحكومية لتجارة السلع والشركة القابضة للصناعات الغذائية ما لا يقل عن 110 آلاف طن من زيت دوار الشمس من الأسواق الخارجية في الربع الأول من العام الحالي، حسبما تفيد بيانات لرويترز مستقاة من عطاءات التوريد.