الدول المانحة تتعهد بـ3.6 مليار دولار مساعدات لدارفور

تعهّدت الدول المانحة في مؤتمر استضافته قطر بتقديم 3.6 مليار دولار لمنطقة دارفور السودانية على مدى ست سنوات لمساعدتها على التعافي من صراع مسلح قتل الآلاف.

وقال علي الزعتري، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إنه رغم تعهّد الحكومة السودانية بمبلغ 2.6 مليار دولار فمازالت التعهدات الإجمالية أقل من المبلغ الذي كانت الأمم المتحدة تأمل في جمعه وقدره 7.2 مليار دولار.

ولم تعلن تفاصيل بشأن المبلغ الذي تعهّدت به كل دولة لكن نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله المحمود قال إن أكبر التعهّدات قدمتها دول عربية.

وقال في مؤتمر صحافي إن قطر وعدت بتقديم 500 مليون دولار وإن بعض الدول قد تزيد تعهداتها عندما تنظر في المشروعات بالتفصيل. وكانت الدوحة قد تعهّدت في السابق بتقديم 200 مليون دولار لإقامة بنك للتنمية مقرّه في الخرطوم وله فروع في أنحاء البلاد.