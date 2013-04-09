قبرص تواجه صعوبة في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

أعلنت السلطات القبرصية أنها تواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في آخر إبريل الحالي.

وأعلنت رئيسة الديوان العام للمحاسبة أن قبرص، التي تنتظر الحصول على الدفعة الأولى من خطة الإنقاذ الدولية في مايو المقبل، في حاجة إلى 75 مليون يورو لتفادي التخلف عن سداد مصاريفها لشهر إبريل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت ريا يورغيو أن "العجز في السيولة لشهر إبريل يصل إلى 160 مليون يورو"، وأوضحت أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان أن "الاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون يورو غير كاف، ونحن في حاجة إلى مبلغ مواز لتفادي التخلف عن السداد".

وبدا وزير المالية خاريس يورغيادس أكثر تفاؤلاً، معتبراً أن قبرص تمر بمرحلة حرجة جداً، لكنها قادرة على الخروج منها إذا بدأت بتلقي أقساط القرض الدولي البالغ عشرة مليارات يورو في المهل المحددة.

وقال للصحافيين "لا مجال للتخلف عن السداد إذا سارت الأمور كما يجب".

وأوضح "سيكون هناك خطر (تخلف عن السداد) إذا لم تتم المصادقة لسبب أو لآخر، سواء في قبرص أو في منطقة اليورو على الاتفاق" المتعلق بخطة الإنقاذ الدولية.

وأضاف "سنواجه هذه المشكلة في الأيام والأسابيع المقبلة، هناك وسائل للخروج منها لبضعة أيام، إلا أننا لن نتمكن من الصمود لوقت أطول من دون اتفاق على هذا القرض ومن دون القسط الأول".

وصرح المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيدس للصحافيين بأن السلطات تسعى بصورة ملحة لإيجاد الوسائل لدفع الرواتب والمعاشات في آخر إبريل.

وأضاف "هذه الحكومة ستبذل كل ما بوسعها في الأيام القادمة لإقرار القوانين (المتعلقة بخطة الإنقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الرواتب والمعاشات في نهاية الشهر".

وتابع "أعتقد أنه اعتباراً من اليوم سيبذل الكل الجهد اللازم لتوفير الوسائل والضمانات حتى تتمكن الدولة من جمع الأموال".

وعقدت قبرص اتفاقاً على خطة إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو لإنقاذها من الإفلاس.

وفي إطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة باتخاذ إجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.

واعتبر محافظ البنك المركزي، بانيكوس دميتريادس، الذي تعرض لانتقادات حادة منذ بدء الأزمة أن السياسيين هم المسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

وأكد الحاكم أن شروط خطة الإنقاذ ناجمة عن "قرار سياسي" ينبغي على البنك المركزي أن يتحمل "مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس".

وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو، مؤكداً أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك التي تقل عن 100 ألف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون أوروبيون.

وأدت هذه المفاوضات إلى اتفاق أول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.

من جانبه، شدد وزير المالية القبرصي على أن خروج البلاد من منطقة اليورو سيعيدها "قروناً" إلى الوراء، وأن لا بديل عن خطة الإنقاذ الدولية رغم شروطها القاسية.

وقال يورغيادس أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان إن احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس مطروحاً".

وأكد الوزير "حان الوقت لتصحيح أخطاء الماضي. حان الوقت لتسديد الفاتورة. لا يمكن أن ننفق إلا ما نملك في جيوبنا. لا خيار آخر". ودعا كل وزارة إلى "إعادة الميزانية إلى نقطة الصفر تقريباً. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره".