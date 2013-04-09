70 مليار دولار تجارة الذهب في دبي خلال 2012

قال الرئيس التنفيذي الأول لدى مركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن قيمة تجارة الذهب في دبي خلال العام 2012، وصلت إلى 70 مليار دولار.

وقال بن سليّم خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة "تستأثر إمارة دبي حالياً بما يزيد على 20% من حجم تجارة المعدن الأصفر عالمياً، وقفزت من 6 مليارات دولار في العام 2003 لتصل إلى 70 مليار دولار في العام 2012"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضاف بن سليّم: "تمكن مركز دبي للسلع المتعددة أن يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب وبوابة دولية لتداول السلع، عبر تطوير البنى التحتية المتقدمة وسن التشريعات الملائمة التي تتماشى مع المعايير الدولية".

وسلط المتحدثون في المؤتمر الضوء على ريادة دبي وما تقدمه من بيئة تقدمية لممارسة الأعمال، إلى جانب الأطر التنظيمية والقانونية التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين، كما أشاد المشاركون بالمؤتمر بمكانة دبي كمركز عالمي لتجارة السبائك الذهبية، فيما كشف مسؤولون في مصارف محلية وإقليمية في دبي، عن مخططاتهم لتنمية أعمالهم كمصارف للذهب، بهدف تلبية احتياجات الموردين في إفريقيا والمستهلكين في الهند.