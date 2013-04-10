تكلفة الديون المصرية تقفز إلى 16% رغم مفاوضات الصندوق

سجل متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، لأجل سبع سنوات، ارتفاعاً حاداً في مناقصة أجراها البنك المركزي، أول من أمس، لبيع أذون بـ500 مليون جنيه، ووصل السعر إلى 16% مقارنة بـ14.8% في مناقصة سابقة في 18 مارس، وذلك رغم إجراء الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتوفير قرض لمساندة الوضع المالي الحرج الذي تواجهه مصر.

وقالت الخبيرة الاقتصادية، ريهام الدسوقي، لصحيفة "الشروق" المصرية، "طول أمد المفاوضات قلل من الأثر الإيجابي لأخبار قرض الصندوق على أسعار الديون المصرية"، مضيفة "تأخر الحصول على القرض وتدهور الوضع الاقتصادي يزيد من مصاعب الحكومة في الالتزام بتنفيذ شروط الصندوق الاقتصادية كتلك المتعلقة بتخفيض عجز الموازنة".

وكانت وكالة "موديز" قد خفضت من تصنيفها الائتماني للديون المصرية خلال الشهر الماضي بسبب الظروف السياسية غير المستقرة، وقامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مؤخراً برفع سعر عائد الإيداع والإقراض للمرة الأولى من 13 شهراً لليلة الواحدة، ليصل سعر الائتمان إلى 10.25%، مما يجذب من رؤوس الأموال ويخفض من الضغوط التضخمية الحالية.