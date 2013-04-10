قطر تعتزم الاستحواذ على متجر فرنسي بملياري دولار

دخل صندوق الاستثمارات السيادية القطري في المراحل النهائية من مباحثات للاستحواذ على سلسلة متاجر (Printemps) الفرنسية المتخصصة بأحدث صيحات الأزياء والموضة، حيث تبلغ القيمة المقدرة للصفقة نحو 1.6 مليار يورو (ملياري دولار)، ستستحوذ بموجبها قطر على المتجر بنسبة 100%.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن مصادر قريبة من المباحثات قولها إن قطر رفضت طلباً من شركة "بورليتي" الايطالية التي تدير المتجر حالياً بالاحتفاظ بنسبة 30% منه، وطلبت الاستحواذ عليه كاملاً وهو ما يبدو أنه سيتم في النهاية.

ويعتبر متجر "برينتمبز" أحد أبرز وأشهر العلامات التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، ويقصده الراغبون في شراء أحدث صيحات الموضة من كافة أنحاء العالم، كما أنه يعيد التذكير بمتجر "هارودز" الشهير وسط لندن الذي استحوذت عليه قطر بالكامل قبل عدة سنوات مقابل 2.3 مليار دولار.

ولم يتم الإعلان رسمياً عن قيمة الصفقة التي ستستحوذ قطر بموجبها على المتجر الفرنسي، إلا أن مصادر قريبة من المباحثات قالت لـ"فايننشيال تايمز" إن القيمة تدور حول 1.6 مليار يورو، وإن من بين هذا المبلغ ديون قيمتها 550 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذه الصفقة تمثل اشارة جديدة على الاهتمام القطري بالاستثمار في فرنسا، حيث كانت صندوق الاستثمارات السيادي القطري قد اشترى في وقت سابق نادي "باريس سان جيرمان" لكرة القدم، كما استحوذ على حصص كبيرة في العديد من الشركات الفرنسية الكبرى.