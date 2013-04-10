"مدن" تشارك بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2013 في ألمانيا

شاركت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2013، والذي يستمر حتى يوم الجمعة 12 إبريل بمدينة هانوفر الألمانية، وذلك ضمن جناح المملكة الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج التجمعات الصناعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك سعياً منها إلى جذب الاستثمارات العالمية للمدن الصناعية في المملكة وتقديم حوافز مميزة للمستثمرين.

وافتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأول الاثنين، المعرض الذي يستمر خمسة أيام بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد كبير من كبار المسؤولين من حوالي 62 دولة من مختلف دول العالم.

هذا وقد زار معالي وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي سفير المملكة لدى ألمانيا، الدكتور أسامة بن عبدالمجيد، شبكشي ومحافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، جناح هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والجهات السعودية الأخرى المشاركة بالمعرض. وأشاد الجميع بمشاركة الجهات السعودية بالمعرض الذي سيساعد تلك الجهات على استكشاف فرص النمو والتوسع، وبما يسهم في دعم جهود المملكة لتنويع اقتصادها الوطني، وتعزيز مكانتها كمركز للصناعة والأعمال في المنطقة.

وتأتي هذه المشاركة لإبراز الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي بالمملكة من خلال "مدن" والمدن الصناعية التابعة لها، وكذلك استعراض المنتجات الوطنية من قبل شركة "سابك" وشركة التصنيع وشركة "بترو رابغ"، من بينها المنتجات البتروكيماوية والكيماوية والمنتجات البلاستيكية، والتي لها صدى كبير في الأسواق الدولية.

وتعرض "مدن" من خلال هذه المشاركة على رجال الأعمال والشركات العالمية ما تتميز به المملكة من توافر الأراضي الصناعية والحوافز الجاذبة والتسهيلات المالية والفرص الاستثمارية الصناعية والتجارية، إذ سيتم الاجتماع بالوفود المتخصصة بالصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية من عدة دول ومن عدة شركات صناعية.

وتهدف "مدن" من المشاركة بجناح في المعرض إلى التعريف بالصناعة السعودية، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، وعلى هامش المعرض سيتم تنظيم منتدى للتعريف بالصناعة السعودية، والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويعتبر معرض هانوفر واحداً من أكبر المعارض في العالم وأكثرها فعالية، حيث يجمع تحت سقف واحد أحد عشر معرضاً أوروبياً كبيراً في قطاعات الصناعة والطاقة والعالم الرقمي والتكنولوجيا الخضراء، ما يجعل منه منصة مثالية لعرض واقع المملكة وما تشهده من تقدم في مجالي الصناعة والتجارة والاستثمار.

الجدير بالذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" شاركت العام الماضي في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2012، تطلعاً منها إلى التنافسية مع الدول الصناعية العالمية وجذب العديد من الاستثمارات إلى المدن الصناعية بالمملكة.