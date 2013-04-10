مصر.. مليار دولار حجم تجارة العملة في السوق السوداء

قدر مستشار وزير المالية المصري الدكتور عبد الله شحاتة حجم الدولارات التي يجري تداولها في السوق السوداء بنحو مليار دولار‏,‏ متوقعاً أن تكون هناك ضربات موجعة للمضاربين خلال الفترة المقبلة تكبدهم خسائر فادحة, خاصة ان البنك المركزي لديه خبرة كبيرة في مواجهة هذه السوق بشكل محترف.

وكشف مستشار وزير المالية، في تصريحات لصحيفة الأهرام أن التعديلات الضريبية التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس الشوري تستهدف تحقيق 3 أهداف, في مقدمتها توفير موارد لتعظيم ايرادات الدولة, وسد جزء من التهرب الضريبي, إضافة إلى تحميل اصحاب الدخول المرتفعة اعباء الاصلاح مع تخفيف الاعباء علي اصحاب الدخول المحدودة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة سترفع الضريبة علي الدخل إلى 25% لكل من يزيد دخله علي مليون جنيه, وفي المقابل سيستفيد 23 مليون موظف من رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة زيادة 30% في عدد ممن يتمتعون بالاعفاء الضريبي.

ومن ناحية اخري كشف عن أن زيادة الاجور خلال العام الماضي كلفت الموازنة العامة 80 مليار جنيه وفي المقابل جاءت علي حساب تقليل حجم الاستثمارات العامة إلى نحو 30 مليار جنيه فقط في حين انه كان مطلوبا من الناحية الاقتصادية تأجيل زيادة الاجور لمدة عامين بما يسهم في مضاعفة حجم الاستثمار الحكومة وبالتالي تحريك الاقتصاد وتوليد فرص عمل بما يسهم بدوره في التشغيل وامتصاص البطالة.

وقال ان ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 1% يزيد اعباء الدين العام والموازنة بنحو8 مليارات جنيه, مؤكدا ان فلسفة السياسة المالية للحكومة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالسيطرة علي عجز الموازنة العامة واستقرار سعر الصرف, مشيرا إلى أن هذه الفلسفة ستحفز النمو لانه لا نمو بدون استقرار اقتصادي.