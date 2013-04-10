منظمة التجارة تخفض توقعاتها لعام 2013

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة في 2013 إلى 3.3% من 4.5% اليوم الأربعاء. وقالت إن النمو في 2012 لم يتجاوز 2%، وهي أقل زيادة سنوية منذ بدء تسجيل البيانات في 1981.

وحذر باسكال لامي، المدير العام للمنظمة من أن 2013 قد يكون أسوأ من المتوقع، ولا سيما في ضوء المخاطر الناجمة عن أزمة اليورو. وقال إن الدول قد تحاول فرض مزيد من القيود على التجارة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال "تهديد الحماية التجارية قد يكون أشد خطراً الآن من أي وقت مضى منذ بداية الأزمة بعد فشل سياسات أخرى لاستعادة النمو".