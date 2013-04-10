هيئة الاتصالات تؤكد: "سكايب" محظورة رسمياً في الإمارات

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات أن الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق سكايب لاتزال محظورة، رسمياً، وغير مصرح بتقديمها حتى الآن في الدولة، فيما قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إنها رفعت الحظر عن "سكايب" من دون تقديم طلب للهيئة كون الهيئة أوضحت عام ‬2010 أن تقديم هذه الخدمات يرجع للمشغلَين ولم تشترط تقديم أي طلبات جديدة بهذا الصدد.

وكانت "اتصالات" أعلنت، أول من أمس، أنها رفعت الحظر عن موقع "سكايب" الذي يتيح إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عن طريق الإنترنت مجاناً.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم إن أياً من المشغلين لم يتقدما بطلبات للهيئة لتقديم خدمات عبر "سكايب" وان تقديم خدمات عبر "سكايب" لايزال محظوراً حتى يحصل المشغل على ترخيص رسمي من الهيئة.

وأكد أنه لن يتم تقديم الخدمات عبر سكايب في الدولة في الوقت الراهن، وأن فتح موقع "سكايب" عن طريق المشغلَين لا يعني تقديم أي خدمات من خلاله، مشيراً إلى أن إتاحة الموقع لا تعني أن الهيئة وافقت على تقديم الخدمات عبر سكايب، كما أنه لا يعني تعديل سياسة الهيئة في هذا الشأن.

إلى ذلك، أكدت الهيئة أن الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق "سكايب" لاتزال محظورة وغير مصرح بتقديمها حتى الآن في الدولة.

وقالت إن المرخص لهما؛ وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الاتصالات المتكاملة (دو)، لم يتقدما حتى الآن بطلب للهيئة للموافقة على تقديم هذه الخدمة.

وذكرت أن السياسة التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، تسمح فقط لمؤسسة "اتصالات" وشركة "دو" (المرخص لهما) بتقديم خدمات الاتصالات في الدولة، بما فيها خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت ومازالت هذه السياسة قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل.

وأوضحت أنه بخصوص ما قام به المشغلان من رفع الحجب عن موقع "سكايب"، لا يعني أي تعديل على موقف الهيئة، باعتبار هذه الخدمة من خدمات الأنشطة المنظمة، لذا يجب تقديمها عن طريق أحد المرخص لهما، وإذا كانت الخدمة ستقدم عن طريق شراكة مع طرف ثالث فيتوجب على المرخص لهما التقدم بطلب للموافقة على تقديم هذه الخدمة بعد استيفاء الشروط التنظيمية والتقنية للهيئة، وهذا الأمر لم يحدث مع "سكايب" وبالتالي لاتزال الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق "سكايب" غير مصرح بها.

وقال المدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت الخليج، سامر أبولطيف، إن اتصالات لم تجرِ مفاوضات مع "مايكروسوفت" مالكة "سكايب" الجديدة بشأن فتح موقع سكايب.

ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة في "اتصالات" إن المؤسسة رفعت الحظر عن "سكايب" من دون تقديم طلب للهيئة باعتبار أن الهيئة قررت في عام ‬2010 رفع الحظر المفروض على المشغلين بشأن تقديم خدمات الصوت عبر الإنترنت، وان الهيئة أوضحت آنذاك أن تقديم هذه الخدمات يرجع للمشغلَين ولم تشترط تقديم أي طلبات جديدة للهيئة بهذا الصدد.