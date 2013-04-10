"حافز" يوظف 117 ألف سعودي 87% منهم في القطاع الخاص

أظهرت إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" أنه تم توظيف 117 ألف مواطن سعودي ممن سجلوا في قواعد بيانات "حافز" حتى الآن، وتم توظيف 87% منهم في القطاع الخاص، و13% في القطاع العام.

وأوضحت الإحصاءات التي نشرتها صحيفة "الحياة" أن 1.658 مليون من الباحثين والباحثات عن عمل استفادوا من الدعم المالي منذ انطلاق البرنامج العام الماضي، إذ بلغت نسبة الذكور منهم 14%، والإناث 86%.

يذكر أن برنامج "حافز" يعطي الأولوية لخطط البرنامج للتوظيف والتدريب والتأهيل، لتعزيز فرص المستفيدين للحصول على وظيفة تضمن لهم حياة كريمة، إضافة إلى مساعدة منشآت القطاع الخاص الراغبة في رفع معدلات التوطين بها، من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات المسجلة لدى "حافز" والسِّير الذاتية للباحثين عن عمل، بما يتوافق مع حاجات القطاع الخاص والوظائف المناسبة المعروضة.