الكويت تمول مشاريع في البحرين بـ 1.3 مليار دولار

المصدر: الكويت - ا ف ب

وقعت الكويت اتفاقا لتمويل مشاريع تنموية في البحرين بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج تنموي أقره مجلس التعاون الخليجي لمساعدة البحرين في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها في 2011.

وستستخدم هذه الأموال لتمويل مشروع توزيع كهربائي بشكل جزئي ولمشروع إسكان وآخر للطرقات، حسبما أوضح بيان للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ووقع الصندوق على الاتفاق مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت في 2011 على برنامج تنموي بـ 20 مليار دولار يقسم بالتساوي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وهما الدولتان الخليجيتان اللتان شهدتا احتجاجات في خضم الربيع العربي، على أن تمول هذا البرنامج السعودية والكويت والإمارات وقطر.

وسبق أن وقعت السعودية والإمارات مذكرات تفاهم بشأن حصتهما من برنامج الدعم المخصص للبحرين والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.