مصر تبدأ اليوم تفعيل خدمة تحويل الأموال بالمحمول

قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن مصر ستبدأ اليوم الخميس تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وكانت مصر تدرس منذ سنوات السماح لشركات اتصالات المحمول العاملة في البلاد بتقديم خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. لكن الخدمة تأجلت مراراً بسبب عوامل من بينها فترات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي للإعلان عن استراتيجية الوزارة على المدى القريب: "سنبدأ من اليوم تفعيل خدمة تحويل الأموال خلال المحمول".

كما أعلن أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو/تموز المقبل.

وكان رئيس‬‬‬‬ جهاز الاتصالات المصري عمرو بدوي قال الشهر الماضي إن مصر ستختار شركة استشارية خلال أسبوع لتقييم سعر رخصة الاتصالات المتكاملة التي تنوي طرحها وإن عملية التقييم ستنتهي قبل نهاية يونيو/حزيران.

وأبلغ الوزير الصحافيين اليوم بأن المشروعات الحكومية في قطاع الاتصالات ستصل إلى 168.2 مليون جنيه بنهاية يونيو.

وذكر أن الوزارة ساعدت 182 شركة على الحصول على تمويل بقيمة 450 مليون جنيه من بنوك الأهلي المصري والبنك المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأضاف: "نستهدف استثمارات في مجال البروباند (النطاق العريض) بقيمة 2.4 مليار دولار في المرحلة الأولى التي ستنتهي في 2015، وستشارك الحكومة فيها بنحو 20%، والمرحلة الثانية بقيمة أربعة مليارات دولار وتنتهي في عام 2017".

وذكر حلمي أن مصر تستهدف إنتاج 20 مليون حاسب لوحي (تابلت) لطلبة المدارس حتى عام 2017، باستثمارات تبلغ ملياري دولار.

وقال إن الوزارة تستهدف نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، وتحقيق دخل إجمالي للقطاع عند 96 مليار جنيه في 2013-2014.

وأعلن أن الوزارة ستنظم مؤتمرين لشركات الاتصالات العالمية في مصر خلال مايو/أيار.