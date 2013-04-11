"التوك توك" يتجاوز فشل حكومات مصر ويتحدى البطالة

ربما نجح الـ"توك توك" فيما فشلت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة، فبالرغم من فشلهم في حل أزمة البطالة على مدار سنوات متعاقبة، تمكنت وسيلة المواصلات "البسيطة" التي انتشرت في مصر من المساهمة في حل أزمة البطالة، حيث حقق أرقاماً قياسية في التوزيع والانتشار في كافة المحافظات خلال السنوات القليلة الماضية.

ونظراً لعدم السماح لأصحاب التوك التوك بترخيص مركباتهم بإدارات المرور، فلا توجد أرقام رسمية حقيقية حتى الآن، حيث تشير الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو مليون توك توك في مصر، وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء زيادة أعداد المركبات وأنواعها إلى 5.85 مليون مركبة عام 2010 مرجعاً الزيادة إلى ظهور أنواع جديدة من المركبات خلال هذه الفترة وخاصة "التوك توك".

ووفقاً لشعبة مستوردي الدراجات والتروسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة فإن مصر تستورد سنوياً نحو 50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقرى والنجوع.

ويخدم التوك توك أكثر من 20 مليون مواطن، وقد بلغ حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو 3 مليارات جنيه، كما يعمل على التوك توك الواحد 3 أشخاص، حيث يتم استئجاره مقابل 50 جنيها في 8 ساعات.

وقال أيمن محمود، صاحب توك توك بمنطقة الهرم، إن سعر التوك توك ارتفع من 15 أو 16 ألف جنيه إلى أكثر من 25 ألف جنيه في الفترات الأخيرة بسبب الإقبال عليه، لأنه يوفر لأصحابه دخلا يوميا يصل إلى 120 جنيهاً، كما يعمل عليه 3 بنظام الورديات التي تصل إلى 8 ساعات بإيجار يبلغ 40 جنيهاً.

وأوضح أن دخل التوك توك في الوردية الواحدة يتراوح ما بين 80 و100 جنيه، يحصل صحاب التوك توك منها على 40 جنيها و20 جنيها للبنزين والزيت والصيانة و40 جنيها للسائق، ويعمل عليه أصحاب الشهادات وغيرهم، ولكن الأزمة في عدم تقنين أوضاعه، وانتشار البلطجة التي تسببت في سرقة العديد من التكاتك.

ولا يخلو خطاب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي من ذكر "التوك توك"، حيث لا ينسى دائما أصحاب "التوك توك" حينما يتحدث عن المهن والحرف المختلفة في مصر. وقبل الدكتور مرسي فقد كان التوك توك أحد محاور البرنامج الانتخابي للرئيس السابق مبارك، حيث كشفت أوراق المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني، أنه تم تشغيل ٦٣.٧ ألف وحدة توك توك في ١٣ محافظة خلال العام الثاني من البرنامج الانتخابي، ليصل بذلك إجمالي عدد وحدات التوك توك التي تم تشغيلها منذ بدء تنفيذ البرنامج الانتخابي حتي يونيو ٢٠٠٧ إلي ١٠٣.٨ ألف وحدة.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 13%، كما توقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تتجاوز معدلات الفقر نحو 25% خلال الفترات المقبلة.

وقد بلغ عدد العاملين في مصر وفقاً للجهاز نحو 23 مليونا و346 ألفا خلال العام قبل الماضي، يستحوذ التوك توك منها على ما يقرب من 13% بما يعادل 3 ملايين فرصة عمل يوفرها لنحو 3 ملايين مواطن.

ويسيطر عدد قليل من رجال الأعمال على عملية استيراد وتجميع التوك توك، على رأسهم مجموعة "جى بى أوتو" التي يمتلكها الدكتور رؤوف غبور، ومجموعة سعودي التي يمتلكها الدكتور عبد المنعم سعودي، فيما تستحوذ مجموعة غبور وكيل شركة باجاج الهندية في مصر على نحو 95% من حجم سوق التوك توك في مصر، وتستحوذ مجموعة سعودي وبعض الشركات الأخرى على الـ 5% المتبقية.