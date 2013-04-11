وصول أول عربات قطار الإمارات عبر "ميناء المصفح"

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، عن وصول قاطرتين من أصل سبع تم التعاقد عليها من قبل الشركة إلى ميناء المصفح أمس، ليكتمل بذلك أول قطار في الدولة، وذلك عقب وصول العربات نهاية عام ‬2012.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، سيتم نقل القاطرتين إلى مدينة المرفأ في المنطقة الغربية، وستكونان مخصصتين لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية الوطني، التي تهدف إلى نقل حبيبات الكبريت من مصادرها في كل من حقلي شاه وحبشان إلى ميناء الرويس في المنطقة الغربية من أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، الدكتور ناصر سيف المنصوري، إنه مع وصول الدفعة الأولى من القاطرات، نكون قطعنا شوطاً كبيراً في سير العمل بالمرحلة الأولى لمشروع السكك الحديدية الوطني، ونكون قد اقتربنا أكثر من تشغيل القطارات التي ستعزز من واقع وسائل النقل والمواصلات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

وأضاف أن العمل على مختلف مراحل المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن تشغيل أول قطار بين حبشان والرويس سيكون قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للموانئ، ورئيس مجلس إدارة شركة مرافئ أبوظبي، محمد الشامسي، إن وصول هذه الدفعة من قاطرات المرحلة الأولى إلى ميناء المصفح يعكس مدى التقدم الذي أحرزته شركة الاتحاد للقطارات نحو التشغيل الفعلي للمشروع، ونحن نتطلع قدماً لانطلاق خدمة الشحن بالقطارات من (ميناء خليفة) بحلول عام ‬2017، ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

وأضاف أن الشركة تسعى قدماً لدعم المسيرة التنموية التي تشهدها أبوظبي ومساعيها الرامية إلى إيجاد بنية تحتية متطورة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي سيقوم به مشروع قطار الاتحاد، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قطاع المواصلات محلياً وإقليمياً.

وتعاقدت شركة الاتحاد للقطارات مع شركة إلكتروموتيف ديزل الأميركية، وهي من الشركات العالمية في مجال تصنيع القاطرات العاملة بالديزل والكهرباء، وذلك بهدف تصميم وتصنيع سبع قاطرات للنقل الثقيل.