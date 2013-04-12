أزمة اقتصادية بالأفق بسبب تخفيض حكومة المغرب الاستثمارات

خلف قرار الحكومة المغربية القاضي بتخفيض حجم الاستثمارات العمومية بـ25% ردود فعل سياسية وقانونية من طرف مجموعة من الهيئات الحزبية والنقابية، سواء من داخل الأغلبية أو المعارضة البرلمانية.

ولمعرفة حيثيات القرار تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب، بطلب عاجل إلى رئاسة مجلس النواب لعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية للنظر في قرار حكومة بنكيران خصم 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار التي نص عليها قانون المالية 2013 الذي صادق عليه البرلمان.

كما طالبت فرق أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار المحسوبة على المعارضة، حضور رئيسي مؤسستين استشاريتين إلى البرلمان، وهما شكيب بن موسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط من أجل مشاركتهما في دراسة هذا القرار الحكومي.

حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اعتبر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يؤشر على "تخبط واضح للحكومة" ٬ مشيرا إلى أن اتخاذه استنادا إلى المادة 45 من القانون التنظيمي للمالية فيه نوعا من التهرب من تحمل المسؤولية امام البرلمان والمواطنين.

وأبرز أن القرار سيكون له انعكاس على مستوى النمو والتشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني واستهلاك الأسر٬ معتبرا إياه بمثابة حل ظرفي ترقيعي لعجز الميزانية.

وعبر خالد سبيع عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المنتمي للأغلبية الحكومية، عن رفض حزبه المبدئي لهذا القرار، الذي يعتبر في نظره من الحلول السهلة التي تتضمن في طياتها نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني".

امحند العنصر وزير الداخلية والأمين العام للحركة الشعبية، وفي لقاء مع فريق حزبه بالبرلمان، شدد بدوره على ضرورة "عدم إطلاق الوعود في الهواء"، والحديث بـ "لغة الحقيقة" بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".

ومن جهته، اتهم محمد سعد السعدي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية المنتمي هو كذلك إلى الأغلبية، الحكومة بالتلاعب بمستقبل المغرب، محذرا من مخاطر تقليص نفقات الاستثمار، الذي سينعكس حسبه سلبا على نسبة النمو خلال السنوات المقبلة وعلى المقاولات.

تصريحات تعد في نظر المتتبعين مؤشرا على بداية التصدع في صفوف الأغلبية الحكومية، فيما وصفها فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في اجتماع له، بالمشوشة والمعرقلة للعمل الحكومي، كما أجمع الفريق بحسب بعض المصادر بأنه لا يمكنه السكوت على تلقي الضربات، وخاصة من طرف أحزاب الأغلبية الحليفة.

ولطمأنة الشارع المغربي، عقد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى الحكومة مؤخرا لقاءا مع مجموعة من المنابر الإعلامية، عبر من خلاله عن نفيه القاطع عزم الحكومة رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتقليص أجور الموظفين بـ5%، والزيادة في نسب وحجم الضرائب.

وأرجع الأزمي إقدام الحكومة إلى وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى 7.1% وكذا الزيادة في صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، والذي ارتفعت تكاليفه من 32 مليار درهم عن المبلغ المتوقع 32 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار برميل النفط، حسب الوزير.

يذكر أن الغلاف المالي للاستثمار ( 15 مليار درهم) الذي سيتم تقليصه سيقسم على الوزارات بحسب درجة إنجاز المشاريع٬ وهي وزارات الاقتصاد والمالية (ملياران و392 مليون و48 ألف درهم)٬ والفلاحة (2,2 مليار درهم) والتجهيز والنقل (1,75 مليار درهم) والطاقة والمعادن (1,51 مليار درهم)٬ والداخلية (1,25 مليار درهم).

كما شمل هذا التقليص المندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات٬ وإدارة السجون وإعادة الإدماج.

