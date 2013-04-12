الهيئة تمهل مخالفي سعودة المحال النسائية 5 أيام..أو الإغلاق

أمهلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أصحاب المحال النسائية 5 أيام فقط للإيفاء بشروط سعودة الوظائف أو سيتم إغلاق تلك المحال.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، شدد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على فرق الهيئة المدنية بإغلاق المحال التي تخالف شروط سعودة الوظائف النسائية.

إلى ذلك، أشار مصدر مسؤول بالرئاسة العامة للهيئة إلى أن آل الشيخ أصدر قراراً إلى كل فروع الهيئة في المحافظات والمدن السعودية يقضي بتشكيل فرق رقابية ميدانية لا تقل عن أربعة أفراد، ويكون لها مشرف من المشهود لهم بالحكمة، تتولى حصر المحال التجارية التي نفذت قرار وزير العمل بسعودة الوظائف النسائية في هذه المحال، وتحديد نوع المحل، إما أن يكون متخصصا في الملابس النسائية الداخلية أو محال أدوات التجميل والعطورات أو متخصصا في بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.

وشنت الهيئة حملات تفتيشية شديدة على المحال التجارية النسائية في كل المدن السعودية التي قامت بسعودة وظائفها النسائية طبقاً لقرار وزير العمل، بهدف رصد جميع المخالفات الشرعية لهذه المحال النسائية وإغلاقها في حالة عدم قيام ملاكها بتصحيح أوضاعهم حسب المدة التي يقوم مركز الهيئة بإعطائها إياهم. وأوضح المصدر أن المخالفات التي شدد آل الشيخ على رصدها تبلغ 12 مخالفة، وهي ضرورة أن يتم تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولها إلا من كان برفقته عائلته، وقصر العمل على النساء السعوديات فقط ومنع من يخالف ذلك، ووجوب ألا يقل عدد العاملات في القسم الواحد المخصص لنشاط معين عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وتحديد أوقات عمل العاملات في تلك الأقسام بما يراعي ظروف المرأة السعودية الاجتماعية، والاستقلالية بفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز لا يقل ارتفاعها عن 160 سنتيمترا وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.