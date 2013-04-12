2 مليار ريال زكاة 33 شركة مدرجة في بورصة قطر

قال صندوق الزكاة القطري إن قيمة زكاة 33 شركة مدرجة في بورصة قطر، قام الصندوق بحساب زكاتها، وصلت إلى "ملياري ريال" قطري عن السنة المالية 2012.

وبحسب صحيفة الراية القطرية، دأب الصندوق منذ العام 2004 على حساب نسب زكاة أسهم الشركات كل عام وإصدار بيان ينشر في مختلف وسائل الإعلام، كما يعقد سنويا دورة تدريبية متخصصة في حساب زكاة الشركات.

وقال جاسم الكبيسي مدير صندوق الزكاة إن قيمة الزكاة ارتفعت من نحو مليار ومائة مليون ريال لـ(25 شركة) عام 2006 لتصل إلى ملياري ريال في العام الماضي لثلاث وثلاثين شركة.

وأوضح أن صندوق الزكاة يقوم أيضا بحساب زكاة الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، غير المدرجة في البورصة، بناء على طلبها، مؤكدًا أن الصندوق يقوم بهذه الخدمة للشركات ورجال الأعمال إيمانًا منه بدوره الحيوي والمهم في المجتمع.

وأعرب عن اعتقاده بأن ما يصل إلى صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية الأخرى في الدولة من زكوات هذه الشركات أقل من "المستحق".. وقال "إن دور الصندوق هو التوجيه والنصح والتوعية بفريضة الزكاة وتسهيل طرق التحصيل".

وحثّ الكبيسي كافة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبنوك ورجال الأعمال على إخراج زكاة أموالهم باعتبار ذلك فريضة شرعية وحق الله للفقراء والمساكين.. كما دعاهم إلى دعم مشاريع الصندوق الخيرية داخل قطر، مبينًا أن الصندوق ينفق نحو 95% من إيراداته داخل الدولة.

وأشار إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والروحية والدينية وتأمين أبناء المجتمع ضد العجز والكوارث والجوائح وتحقيق التكافل الإنساني وتقريب المسافة بين الأغنياء والفقراء، وتمنى أن يكون هناك قانون يلزم الشركات بدفع زكاة الأسهم وإخراج زكاة الأسهم عن المساهمين.

