الخارجية المصرية: سننهي قريباً مشاكل المستثمرين السعوديين

قالت مصادر رفيعة المستوى في الخارجية المصرية إن هناك مساعٍ سعودية مصرية حثيثة لإنهاء مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، أكدت المصادر أن قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة المستثمرين السعوديين من تهمة التلاعب بالبورصة المصرية قرار وحكم توقعناه، مبينة أن أبوابنا مفتوحة لكافة المستثمرين العرب، وخاصة السعوديين.

وكان الجانبان السعودي والمصري اتفقا على وضع جدول أعمال اللجنة السعودية ــ المصرية المشتركة التي تعقد دورتها الثالثة في الرياض في الثاني والعشرين من أبريل الجاري برئاسة وزيري التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ونظيره المصري أسامة صالح.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن اجتماع اللجنة السعودية ــ المصرية المشتركة ضمان لمثل هذه الاستثمارات. وقالت المصادر إنه ما زلنا ولازلنا نؤكد على اهتمامنا بالمستثمرين السعوديين، ونرحب بهم للاستثمار في مصر. ومن ثم كانت الاهتمامات المشتركة في محاولة زيادة حجم تلك الاستثمارات، وتعقد اللجنة الفنية التجارية للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري.

وكان مساعد وزير الخارجية السعودية السفير الأمير خالد بن سعود آل سعود، ونائب وزير الخارجية المصري لشؤون الخليج العربي السفير شريف الليثي قد عقدا اجتماعات مكثفة أمس الأول، حيث مهدا الطريق أمام اللجنة المشتركة، واتفقا خلال تلك الاجتماعات على كافة المسائل بهذا الشأن.