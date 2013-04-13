تخوف من تعرض روسيا لخطر الانحدار في هوة "الكساد"

قال وزير الاقتصاد الروسي أندريه بيلوسوف إن اقتصاد روسيا يواجه خطر الانحدار في هوة الكساد بحلول الخريف، وأنه قد يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيز لتعزيز النمو.

وقال بيلوسوف للصحافيين خلال زيارة لبلدة بلاجوفيشينسك في أقصى شرق روسيا بعد يوم من خفض وزارته توقعاتها للنمو لهذا العام، "لسنا في حالة كساد الآن، لكننا قد نصل إلى هذه المرحلة فالخطر قائم".

وأضاف قوله "أعتقد أنه بحلول الخريف إذا لم نشهد نمواً لبعض الوقت فقد ننحدر في هوة الكساد".

وبعد مرور عام على عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين بدعوات إلى "اقتصاد جديد" لتعزيز الاستثمار وإصلاح الصناعات المملوكة للدولة يقترب اقتصاد روسيا الذي تبلغ قيمته 2.1 تريليون دولار من الركود.

والخميس خفضت وزارة الاقتصاد توقعها للنمو هذا العام بمقدار الثلث إلى 2.4%، بعد نتائج مخيبة للآمال عن الربع الأول للعام.

ويضع هذا روسيا على الطريق إلى أسوأ أداء لها منذ عام 2009 حينما سجل الاقتصاد انكماشا حادا من جراء الأزمة المالية العالمية.