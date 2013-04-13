دعوة رجال الأعمال لإنشاء مصانع داخل السجون السعودية

دعا مدير عام سجون المنطقة الشرقية، العميد عبدالرحمن الرويسان رجال الأعمال إلى المشاركة والاستثمار في إنشاء المصانع داخل السجون السعودية.

ووفقا لصحيفة الشرق السعودية، أشار الرويسان إلى أن مثل تلك المشاركات من شأنها تحويل المساجين إلى منتجين وفاعلين في المجتمع، مشيرا إلى إنشاء مصانع داخل السجون لتأهيل وتدريب النزلاء على مختلف المهن والصناعات وإعادتهم إلى مجتمعهم أسوياء ومنتجين، لافتاً إلى أن النزلاء المتدربين يتمتعون بمزايا الموظفين في فترة التدريب، ويُلحقون بالتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى حصولهم على المكافأة والمنح والحوافز، ويمكن للنزيل بعد انتهاء مدة محكوميته أن يلتحق بالمصنع فور خروجه، ويعتبر ذلك إلزامياً للمصنع، واختيارياً للنزيل.

وبين أن هناك عدداً من الأنشطة والبرامج في سجون المنطقة الشرقية، من بينها إكمال الدراسة للنزلاء، مبيناً وجود مدارس للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى المرحلة الجامعية، مضيفاً أن إنشاء المدارس داخل السجن، وتوفير المعلمين والمتخصصين من أهم أهداف المديرية العامة للسجون، وكذلك فتح باب الانتساب للراغبين من النزلاء مواصلة تعليمهم الجامعي، والتنسيق مع الجامعات لاحتضان هؤلاء النزلاء وتلبية طموحهم، وحتى لا يكون السجن سبباً في ضياع مستقبل النزيل بانقطاعه عن التعليم، وأشار إلى وجود أكثر من 70 سجيناً في المنطقة الشرقية يكملون دراستهم الجامعية عن طريق الانتساب، أو التعليم عن بعد، وتم تخصيص أجهزة حاسوب وغرف خاصة لهم.

وقال إن للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عدداً من البرامج، من خلال معاهد تدريبية منشأة أو مطورة داخل السجن، ويتم التدريب في برامج النجارة، والكهرباء الإنشائية، والسباكة، وميكانيكا السيارات، والخياطة، والتبريد والتكييف، وتطبيقات الحاسب الآلي، والإلكترونيات، والأعمال المكتبية، والحرف اليدوية، وكهرباء السيارات، مشيراً إلى أنه تتاح الفرصة للمتدرب المفرج عنه باستكمال برنامجه التدريبي في أحد معاهد التدريب المهنية الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف أن النزيل يحصل بعد انتهاء محكوميته على فرصة عمل وفقاً للخبرات العلمية والمهنية التي اكتسبها، كما يحصل على شهادة معتمدة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي، ولا يذكر في الشهادة أنه قد حصل عليها أثناء سجنه، بالإضافة إلى تعلم مهنة الزراعة عن طريق التعاقد مع بعض المختصين لإقامة الدورات للنزلاء، وأنه بالإمكان الحصول على قروض استثمارية من صندوق المئوية، أو بنك التسليف والادخار السعودي حسب شروط كل منهما.