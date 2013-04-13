صفقة قمح باكستان إلى إيران تتوقف بسبب "السداد"

قالت مصادر تجارية مطلعة إنه لم يتم شحن قمح من باكستان إلى إيران بموجب صفقة مقايضة تشمل مليون طن اقترحت في مارس من العام الماضي وتم الاتفاق عليها في أغسطس 2012 إذ لم تحل بعد مشكلات تتعلق بالسداد.

وقال تجار إنه كان من المقرر تسليم شحنة تزن مئة ألف طن في إطار الصفقة لإيران في منتصف شهر فبراير الماضي، لكنها لم تشحن في موعدها.

وقال مصدر تجاري "ليس هناك شحنات مقررة بعد، ويبدو أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على مستوى الحكومتين".

وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على السداد فيما يتعلق بشحنة صغيرة 35 ألف طن من القمح الباكستاني لكن لن يتم شحنها لأن فترة التعاقد انتهت.

وتشمل صفقة المقايضة أن تصدر إيران الأسمدة والحديد الخامل باكستان في مقابل القمح. لكنها توقفت بسبب خلافات على السعر وعلى الجودة.

وفي أغسطس 2012 وافقت باكستان على سعر 300 دولار للطن من القمح.

ويقول التجار إن أسعار القمح الباكستاني في السوق حاليا تزيد عن ذلك بما بين عشرة دولارات و15 دولارا للطن.

واتفاق المقايضة كان ضمن مجموعة من صفقات القمح التي توصلت إليها إيران في أوائل 2012 بعد أن عطلت العقوبات الغربية تجارتها الدولية.