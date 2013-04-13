2.4 مليون مشترك في "ضمان" للرعاية الصحية بالإمارات

أفصح الدكتور سفين روهتي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ضمان" للتأمين الصحي في الإمارات، أن قاعدة بيانات مشتركي الخدمة تخطت 2.4 مليون مشترك خلال الربع الأول من العام الجاري، يستفيدون من 1500 جهة رعاية صحية داخل الدولة. وأشار الى أن الشركة اكتشفت وجود ثلاث حالات اشتباه في احتيال وأحالتها إلى محاكم أبوظبي، لمحاسبة المسؤولين عنها.

قال روهتي، إن ‬127 ألف شخص زاروا فروع «ضمان» خلال الربع الأول من العام الجاري، وأنجزوا نحو ‬120 ألفاً و‬500 معاملة في هذه الفروع، بينما استقبلت فروع برنامج «ثقة» المعنية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في الإمارة نحو ‬30 ألف زائر، وأنجزت ما ناهز ‬24 ألف معاملة. وأكد روهتي أن هناك نحو ‬1.4 مليون شخص مشتركون في «البرنامج الأساسي» لـ«ضمان»، و‬320 ألف مشترك في «البرامج المعززة»، و‬680 ألف مشترك في برنامج «ثقة»، مضيفاً أن إجمالي مطالبات العام الماضي بلغ ‬19.9 مليون مطالبة، منها ‬8.1 ملايين مطالبة للأدوية، فيما بلغ عدد مطالبات وصفات الأدوية المرفوضة ‬1.9 مليون مطالبة، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".



وتطرق روهتي لعدد مزودي الخدمة الذين تتعامل معهم «ضمان» على مستوى الدولة، قائلا إن «العدد الإجمالي لمزودي خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي ارتفع إلى ‬700 مزود، بعد إضافة ‬53 مزوداً جديداً للخدمة. كما ارتفع عدد مزودي الخدمة في دبي والإمارات الأخرى إلى ‬875 مزوداً، بعدما أضيف إليهم ‬64 مزوداً جديداً، وبذلك يتعدى عدد المزودين الذين تتعاقد معهم (ضمان) ‬1500 مزود في الدولة».

وتابع روهتي أن عدد المشاركين في برامج قسم الدعم الصحي في «ضمان» وصل إلى ‬3600 مشترك في مختلف برامج الدعم الصحي، التي تشمل أمراض السكري، والربو، ومتابعة الحمل والولادة، وحالات سرطان الثدي، مؤكداً إجراء «ضمان» ‬600 زيارة بهدف تنفيذ عمليات تدقيق مكثفة، شملت ‬350 مزود خدمات، وكشفت عن مخالفات محتملة، أو مطالبات تم احتسابها بشكل خاطئ لدى ‬170 مزوداً للخدمات الطبية، لافتاً إلى وجود ثلاث حالات اشتباه في احتيال محالة لمحاكم أبوظبي.

وشرح أن هناك سبعة فروع لـ«ضمان» حالياّ، في مختلف إمارات الدولة، و‬26 مكتب خدمة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. أما بالنسبة لفروع برنامج «ثقة» فهناك فرعان، و‬20 مركز خدمة في إمارة أبوظبي. ويعمل ‬350 موظفاً تقريباً في الفروع ومكاتب الخدمة التابعة للشركة، بما فيها برنامج «ثقة». كما تعتزم «ضمان» افتتاح فروع جديدة والتوسع في مناطق الدولة كافة.

وقال إن الشركة افتتحت مركز اتصال لخدمة العملاء في العين، يتولى فريق عمل إماراتي تشغيله بالكامل، وهو يقدم خدماته حصرياً لأعضاء برنامج الضمان الصحي الخاص بالمواطنين «ثقة» بقدرة استيعابية لتلقي ‬600 مكالمة يومياً.

وتابع أن مركز اتصال العين يشكل إنجازاً جديداً لاستراتيجية التوطين، إذ يوفر فرص عمل للمواطنين والمواطنات ويسهم في تطوير إمكاناتهم ليصبحوا قوام الشركة في المستقبل.

وأفاد بأن ممثلي الموارد البشرية والتسويق في جناح ضمان المشارك في معرض التوظيف الذي أقيم على أرض المعارض في أبوظبي أخـيراً، تولوا استقـبال طلبات توظيف بلغت أكثر من ‬6000 سيرة ذاتية، نحو ‬1000 سيرة منها لمواطنين.

وقال إن مركز الاتصال الرئيس تلقى ‬780 ألف اتصال العام الماضي، وارتفع عدد الاتصالات التي تلقاها المركز بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشتركين الجدد في «ضمان»، وتطبيق نظام إدارة المنافع الصيدلانية، الذي شجّع مزودي خدمات الرعاية الصحية على الاتصال بالشركة لمعرفة مزيد من التفاصيل في بداية عملية التطبيق، وحقق المركز نسبة مميزة في تلقي الاتصالات والاستجابة بفعالية لاستفسارات العملاء، بنسبة ‬98٪.