60 % من أرباح "ساسكو" السعودية من محطات الوقود

قال المدير العام الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات رياض بن صالح المالك في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة لديها أربعة أنشطة رئيسية، على رأسها نشاط تشغيل محطات الوقود.

وأضاف الملك "60% من أرباح الشركة التشغيلية تأتي من نشاط محطات الوقود، و40% الأخرى تأتي من أسطول النقل وإصدار الرخص الدولية من النادي السعودي المسؤول عن هذا الأمر".

وأكد المالك أن الشركة سجلت ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية في نتائج الربع الأول نمو بحوالي 2400%، متوقعاً استمرار نمو الأرباح التشغيلية مع مواصلة تحسين الأداء التشغيلي.

وأوضح المالك أن شركة صيانة السيارات في المراحل الأخيرة لتشغيل مواقعها في السعودية.