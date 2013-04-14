"الاستثمار الأوروبي" يقرض المشاريع الصغيرة 20 مليار دولار

قال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن البنك يعتزم تقديم حوالي 15 مليار يورو (19٫6 مليار دولار) كقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا خلال العام الحالي، لتقليص صعوبات الحصول على قروض نتيجة الأزمة المالية الراهنة.

وقال هوير، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للبنك.

يذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل الحصول على القروض التي تحتاج إليها منذ تفجر الأزمة المالية في أوروبا قبل نحو 3 سنوات حيث تتحفظ البنوك بشدة في تقديم القروض بشكل عام وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال هوير «نستخدم أدوات مصرفية مبتكرة للتمويل لتحقيق أقصى فاعلية ممكنة»، مشيراً إلى اشتراك البنك في تقديم ضمانات قروض حكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرتغال.

وخلال السنوات الثلاث المقبلة، يلتزم البنك الذي يوجد مقره في لوكسمبورج بتخصيص 20 مليار يورو سنوياً لجهود مواجهة الأزمة المالية. وقال هوير «عندما تضع في الحسبان أننا تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين لحشد الأموال الخاصة فإن الأموال الإضافية التي ستكون متاحة لتمويل المشروعات ستتراوح بين 180 و200 مليار يورو».



