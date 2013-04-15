"آيفون" من الذهب والألماس بقيمة 10 ملايين دولار

كشفت معلومات أن مجهولاً صينياً قام بالتنسيق مع المصمم ستيوارت هيجز لتصميم وصناعة آيفون 5 ليكون أغلى الهواتف الذكية على الإطلاق بقيمة عشرة ملايين دولار، والذي استغرق أكثر من تسعة أسابيع لتنصيب أكثر من 600 ألماسة داخل غطاء ذهبي عيار 26 قيراطاً.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد أكد ستيوارت هيجز، الخبير في شؤون تصميم وتنفيذ الأجهزة الذكية النادرة والخاصة لرجال الأعمال، أن هاتف "بلاك ديموند" سيكون الهاتف الأغلى في سلسلة هواتف شركة أبل "آيفون 5"، حيث تم تصميمه وتصنيعه خصيصاً لرجل أعمال صيني، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، مضيفاً أنه تم تصميم الجهاز بناء على متطلبات رجل الأعمال.

ويأتي الجهاز مهيكلاً بذهب عيار 26 قيراطاً، وتم فيه تنصيب قطعة ألماس سوداء كبيرة مكان الزرار الرئيس للجهاز، ليعج باقي الهيكل الذهبي بأكثر من 600 جوهرة تم جمعها خصيصاً لتصنع غلاف الهاتف الخارجي، و53 جوهرة منها فقط لصناعة الشعار الخاص بشركة أبل على الهاتف.

وأضاف المصمم على موقعه الإلكتروني آيفون 5 وبما فيه المواصفات المعدنية التي يملكها الجهاز والضمانات التي قدمها لرجل الأعمال الصيني، مذيلاً المواصفات بسعر الجهاز لمن يرغب في اقتناء شبيه له.

يُذكر أن المصمم ستيوارت يمتهن في أعماله إعادة صناعة المقتنيات وتفصيل الملابس المرصَّعة بالأحجار النادرة، والذهب والفضة والألماس، لتنفيذ متطلبات هوس الأغنياء واعتلاء منبر الشهرة من خلال أشهر المصممين على مستوى العالم، وجميع أعماله يقوم بعرضها على موقعه الإلكتروني.