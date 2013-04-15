الأردن يطرح مناقصتين عالميتين لشراء القمح والشعير

قال تجار أوروبيون، الاثنين، إن الأردن طرح مناقصتين عالميتين لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين و100 ألف طن من علف الشعير.



وتقدم العطاءات لمناقصة القمح في موعد أقصاه الأربعاء 17 أبريل/نيسان وللشعير يوم الثلاثاء 23 أبريل، بحيث يمكن توريد الكميتين من أي منشأ.



وكان من المتوقع طرح مناقصة قمح جديدة بعد أن أحجم الأردن عن الشراء في عطاء سابق يوم 11 ابريل على أمل انخفاض الأسعار إثر توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بمخزونات قمح عالمية ضخمة.



ورفض الأردن كل العروض في مناقصتين أخريين لمئة ألف طن من القمح في الثالث من ابريل وفي 27 مارس/آذار.



واشترى الأردن 50 ألف طن فقط من الشعير في أحدث مناقصة له يوم الرابع من أبريل بعد أن طلب عروضاً لتوريد 100 ألف طن.