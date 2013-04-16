السعودية تتجه لاستيراد 10 ملايين طن أسمنت وبناء 4 مصانع جديدة

أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المضطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية.

وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن التوجيه الكريم سينهي ما تشهده السوق المحلية حالياً من شح في الإسمنت بإلزام جميع المصانع بسرعة استيراد ما إجماليه 10 ملايين طن إضافية من الإسمنت، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن الاستيراد يهدف لتغطية احتياجات الأسواق المحلية علاوة على ما تنتجه المصانع حالياً.

وأشار إلى أن التوجيه الملكي يتضمن حلولاً طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات القادمة بسرعة إنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً، كما أنه تم اعتماد مبلغ 3 مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.