السعودية تدرس إنشاء مناطق حرة قبل عام 2015

تدرس السعودية حالياً إنشاء مناطق حرة في أسواقها المحلية، وتهدف المملكة من خلال هذه الخطوة - في حال إتمامها- إلى زيادة حجم المنتجات المعاد تصديرها، يأتي ذلك في الوقت الذي اقتربت فيه البلاد من إنشاء هيئة متخصصة للصادرات السعودية.

وفيما يخص ملف إنشاء السعودية لمناطق حرة داخل أراضيها، أكد مسؤول رفيع المستوى في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تعمل حاليا مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة، وسط معلومات، تؤكد أن هذا المقترح من المتوقع تفعيله على أرض الواقع قبل عام 2015.

من جانبه، أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي عن قرب انتهاء أعمال التنسيق بين وزارته وعدد من الجهات ذات العلاقة بالصناعة الوطنية لإنهاء إجراءات تدشين هيئة الصادرات السعودية، مشيرا إلى أن هذه الهيئة المنتظرة ستقوم على كوادر مؤهلة تأهيلا متخصصا ليكون لها دور ملموس في خدمة الصناعة السعودية وصادراتها.

وقال الدكتور الربيعة خلال ورشة عمل متعلقة بتنمية الصادرات عقدت في مقر الغرفة التجارية والصناعية في الرياض "هذه الهيئة حال انطلاقها ستكون من العوامل المهمة التي تسهم بصورة فاعلة في رفع معدلات صادرات السلع والمنتجات السعودية للأسواق المختلفة".

من جهة أخرى، كشف صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية ومناطق التقنية "مدن"، أن "مدن" تعمل حاليا مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستكون إحدى الوسائل الحقيقية لزيادة المنتجات المعاد تصديرها.

وأضاف الرشيد "المناخ بات مهيأ لتنمية الصادرات بصورة ستحدث طفرة في التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد تطبيق عدد من الاتفاقات، كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية التيسير العربية، وقرار إنشاء هيئة للصادرات التي واكبها تحديث في الأنظمة والمفاهيم المتعلقة بالتصدير"، مؤكدا على الحاجة في تأهيل المصدرين.

وأكد أن "مدن" قامت بعمل كثير من المبادرات والتعاون مع جهات كثيرة بهدف تشجيع المصانع على زيادة صادراتها الإنتاجية عبر تطوير الخدمات اللوجيستية من جذب شركات الشحن والتخزين والنقل المتخصصة لضمان أعمال النقل والتصدير، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الحاويات لإنشاء ساحة للحاويات في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتوفيرها للمصانع الراغبة في التصدير.