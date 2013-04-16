محادثات صندوق النقد مع مصر تنتهي دون التوصل لاتفاق

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي 12 يوما من المحادثات في القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن قرض مقترح بقيمة 4.8 مليار دولار، لمساعدة مصر في تخفيف أزمة اقتصادية حادة.

وقال بيان صادر عن بعثة الصندوق إلى مصر "قامت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 2 إلى 15 إبريل الجاري، والتقى فريق الصندوق رئيس الوزراء هشام قنديل، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزير المالية المرسي حجازي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي وغيرهم من المسؤولين الكبار وعدد من قيادات الأحزاب السياسية المختلفة".

وفي ختام الزيارة قال السيد أندرياس باور رئيس بعثة الصندوق إلى مصر

إن البعثة أحرزت تقدما في المناقشات مع السلطات المصرية بخصوص برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب من الصندوق.

وأكد أن السلطات المصرية اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو تحسين استهداف دعم الطاقة، كما تسعى إلى توسيع قاعدة إيراداتها.

وتنوي السلطات البناء على هذه الخطوات من خلال عدد من المبادرات تهدف إلى التصدي إلى عجز ميزان المدفوعات وعجز المالية العامة بأسلوب متوازن اجتماعيا، مع تهيئة الظروف المواتية لتحقيق تعاف مستديم للاقتصاد.

وأضاف "تشجعت البعثة بالمواقف والآراء البناءة المقدمة من ممثلي الأحزاب السياسية بخصوص الإصلاحات الاقتصادية والدعم المرتقب من الصندوق، وأقر جميع الأطراف بضرورة حماية الفئات الفقيرة والتي قد تتضرر عند تطبيق إجراءات الإصلاح، وسوف تستمر المناقشات مع السلطات بهدف التوصل إلى توافق بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني دعما لمصر".

من جهته، قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار "صعبة"، لكنها سوف تستكمل خلال اجتماعات الربيع للصندوق في واشنطن هذا الاسبوع أو بعدها.

وقال الوزير أشرف العربي "نحن مسافرون إلى اجتماعات الربيع في واشنطن اليومين القادمين، وموجودون هناك الأسبوع القادم ونستكمل كل المفاوضات هناك، وبعد ما نرجع ستأتي البعثة مرة أخرى لنستكمل بعض المفاوضات، لكن المباحثات صعبه والموقف الاقتصادي الحالي غير جيد على الإطلاق".