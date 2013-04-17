أبوظبي تتنازل للدوحة عن عرش قائمة المدن الأكثر غلاءً عربياً

تخلت أبوظبي عن صدارة قائمة "أكثر المدن غلاء في تكاليف المعيشة في منطقة الشرق الأوسط" لحساب العاصمة القطرية الدوحة، حيث كانت أبوظبي تربعت على القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحلت في المرتبة الثانية أوسطياً، فيما تراجعت ‬95 مركزاً عالمياً لتحل في المرتبة الـ‬167، أما دبي فسجلت هي الأخرى تراجعا ملحوظاً في مستويات الغلاء والأسعار على المستويين الإقليمي والعالمي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ تراجعت ‬13 مركزاً لتحل في المرتبة الـ‬197 عالمياً، والثالثة أوسطياً، وذلك وفقاً لـ"مؤشر غلاء المعيشة" الذي تعده شركة "أكسبت" المتخصصة في أبحاث الموارد البشرية.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، يقيس المؤشر ‬13 سلة تتضمن منتجات وخدمات في ‬780 مدينة عالمية.

ووفقاً للمؤشر، فإن المرتبة الأولى هي الأكثر غلاء، فيما تأتي المرتبة الـ‬780 الأقل غلاء بين السلال.

وتعتبر بيانات مؤشر "أكسبت" لتكاليف المعيشة، الأكثر انتشاراً، إذ تستخدم لمساعدة الشركات والهيئات الحكومية في تحديد البدلات والتعويضات المناسبة للموظفين الذين ينقلون للعمل من مدينة إلى أخرى.

وسجلت نسبة مشقة العيش في أبوظبي ودبي بالنسبة للمقيمين ‬20% من إجمالي ‬780 مدينة.

وتصدرت العاصمة القطرية، الدوحة، القائمة عربياً، تلتها العاصمة أبوظبي، ثم دبي، وحلت مدينة القدس المحتلة في المرتبة الرابعة، ثم العاصمة اللبنانية، بيروت، تلتها الكويت العاصمة، فيما حلت البحرين في المركز السابع، تلتها الضفة الغربية في فلسطين، وتذيلت العاصمة اليمنية، صنعاء، ومكة المكرمة، قائمة المدن الأكثر غلاء في تكاليف المعيشة.

وشملت المراكز الـ‬10 الأولى لأغلى ‬10 مدن في العالم على الترتيب: زيورخ وجنيف السويسريتين، وطوكيو اليابانية، ولواندا الأنغولية، وهونغ كونغ الصينية، وكركاس الفنزويلية، وموناكو، ويوكوهاما اليابانية، وسيدني الأسترالية، وأوسلو النرويجية.

وأظهر مؤشر "أكسبت" لغلاء المعيشة في العالم، أن دبي سجلت تراجعاً في مؤشر الغلاء عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ حلت في المرتبة الـ‬197 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ‬184 للفترة ذاتها من عام ‬2012، فيما تقدمت أوسطياً من المركز السادس إلى الثالث مع نهاية الربع الماضي.

وبين المؤشر أن أبوظبي شهدت تراجعاً في مستويات الغلاء خلال الربع الأول من عام ‬2013 بشكل ملحوظ، مقارنة بمدن عالمية وأوسطية، إذ تخلت عن صدارة قائمة المدن الأكثر غلاء في منطقة الشرق الأوسط، التي احتلتها لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن أبوظبي حلت في المرتبة الثانية أوسطياً، والـ‬167 عالمياً مقارنة بالمرتبة الـ‬72 عالمياً خلال الربع الأول من عام ‬2012، بعد أن تصدرت العاصمة القطرية، الدوحة، أكثر المدن العربية غلاء للمعيشة، والمركز الـ‬137 عالمياً.

وحول مشقة العيش للمقيمين في الإمارات، ذكر المؤشر أنه بقياس شقاء العيش بين المدن، سجلت أبوظبي ودبي معدلات أقل عالمياً، وأقل من عام ‬2012، إذ جاءت نسبة مشقة العيش فيهما ‬20% من إجمالي ‬780 مدينة.

وأوضح المؤشر أن العقار، والملابس، والرعاية الصحية، والوجبات السريعة، من أكثر السلع والخدمات غلاء في الإمارات.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الإمارات وضعت في أعلى القائمة بين دول المنطقة، فإن تكاليف المعيشة سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي في أبوظبي، فيما تراجعت بمعدلات أكبر في دبي.

وأظهر أن شراء العقارات والسكن والإيجار لايزال مرتفعاً جداً في الإمارات كافة، مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إذ تحتل أبوظبي المرتبة الـ‬31 عالمياً، مقابل المرتبة الـ‬23 للربع الأول من عام ‬2012، فيما تأتي دبي في المرتبة الـ‬76 عالمياً مقابل المرتبة الـ‬57 للفترة نفسها من العام الماضي.