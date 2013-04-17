السعودية توقع اتفاقية العمالة المنزلية مع الفلبين قريباً

توقع روزيلندا بالدوز وزيرة العمل الفلبينية في زيارتها المتوقعة خلال الأسبوعين المقبلين إلى السعودية، مع عادل فقيه وزير العمل، اتفاقية ثنائية بين السعودية والفلبين.

وأوضح عز الدين تاجو السفير الفلبيني في الرياض في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن الاتفاقية تتعلق باستقدام العمالة المنزلية من الفلبين، وتأتي بعد جهود عام كامل من المناقشات والمباحثات بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تحديد شركة استقدام تعمل في السعودية والفلبين وتكون بمثابة حلقة وصل ما بين السفارة الفلبينية وصاحب العمل بهدف تنظيم عملية الاستقدام، بحيث تكون الشركة هي المسؤولة أمام السفارة والحكومة الفلبينية عن العمالة.

وقال السفير الفلبيني، إن الاتفاقية لا تتضمن أية مطالب للفلبين تتعلق بمعلومات عن خصوصية الفرد السعودي سواء كان تحديد خريطة للمنزل أو صور للأسرة أو غير ذلك، فضلا عن عدم تحديد الراتب في بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن تفاصيل كل شيء سيكون ما بين شركة الاستقدام والسفارة الفلبينية في الرياض.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن المحافظة على حقوق العامل المنزلي بتوفير إقامة مناسبة وعقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية وغير ذلك.

وذكر السفير الفلبيني أن الوزيرة ستستفسر من وزير العمل السعودي عن بعض القرارات الأخيرة ومدى تأثيرها على العمالة الفلبينية، مشيرا إلى أن غالبية العمالة الفلبينية تعمل وفق الأنظمة السعودية ولدى كفلائهم، وقال: نحن دائما نطلب من الجالية الفلبينية مراعاة واحترام القوانين والأنظمة في السعودية، وأضاف أن معظم الفلبينيين ليس لديهم مشكلات مع برنامج نطاقات الذي أقرته السعودية أخيرا.