مصر: "النقد" طلب خفضاً للدعم وتعديلات على البرنامج الاقتصادي

أكد مصدر بوزارة المالية لـ"العربية" أن البعثة الفنية لـ"صندوق النقد الدولي"، طلبت من الحكومة المصرية إدخال مزيد من التعديلات على سياسات الدعم.

وأضاف أن التعديلات التي طلبتها البعثة قبل مغادرتها ليست كبيرة وسيتم الاتفاق عليها في جولة مفاوضات ثانية ستتم في واشنطن أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول فشل المفاوضات بين الجانب المصري والصندوق .

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي غادرت القاهرة الثلاثاء بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على منح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقالت رئاسة الجمهورية أمس إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لم تفشل.





