"المدينة الاقتصادية" في السعودية.. تكتمل بعد 25 عاماً

نفى الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية في السعودية طارق تلمساني أن يكون تعاقب رؤساء مجلس الإدارة وراء التأخير في إنشاء المدينة الاقتصادية في المدينة المنورة، التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين عام 1427هـ، مؤكدا أن مشروع سيكتمل بعد 25 عاماً، وفقا لصحيفة "الشرق السعودية.

وقال تلمساني إن المدينة كان يقودها خمسة من رجال الأعمال البارزين، حتى تكونت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بأمر سامٍ في عام 2011، مبيناً أن عمر الشركة يبلغ عامين وعدة أشهر.

وأوضح تلمساني، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي السابع بالمدينة المنورة أمس، الذي أُقيم تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بفندق المدينة أوبروي، أن انتهاء العمل من البنية التحتية للمدينة، سيكون بنهاية العام الجاري، وإن المرحلة المقبلة ستبدأ فور انتهاء المرحلة الحالية، كاشفاً عن عدة عوائق وصعوبات واجهتها الشركة في عملها بالمدينة المنورة، أبرزها شح العمالة وعدم استطاعة الشركة توظيف عمالة غير مسلمة داخل المدينة المنورة، بجانب شح العمالة لدى مقاولي الباطن.

وناقش الحاضرون في المنتدى أمس مجموعة من القضايا التي تؤثر على النمو الاقتصادي من خلال تسخير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكذلك دور الحوكمة التنافسية للشركات الأخلاقية بالاقتصاد العالمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد المدينة المنورة للقيادة والريادة "مايل" الدكتور محمد محمود، أن التعاون التجاري بين البلدان المسلمة يحتاج إلى تعزيز، إلى جانب تحسين العلاقات التجارية.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت حاسمة في زيادة رؤوس الأموال بغية تطوير البنية التحتية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي والنائب السابق لرئيس وزراء ماليزيا تون موسى هيتام "لقد اعتمدت عديد من البلدان على الشراكة المنهجية بين القطاعين العام والخاص كما في منطقة آسيا، وماليزيا واحدة منها، وقد استخدمنا ذلك النهج في مشاريع البنية التحتية العديدة مثل: الطرق، ومحطات الطاقة والموانئ والمطارات".

