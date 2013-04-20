الرئيس القبرصي يكشف عن سلسلة إجراءات لحماية فرص العمل

كشف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات لحماية فرص العمل في الجزيرة، بعد الإعلان عن الخطة الأوروبية لإنقاذ اقتصاد الجزيرة.



وحذر الرئيس القبرصي من أن الذين لا يسعون بشكل نشط لإيجاد عمل لهم لن يستفيدوا من أي مساعدة من الدولة، وأكد بالمقابل أن حكومته ستقوم بكل ما هو ممكن لمساعدة الذين يبحثون فعلاً عن عمل وسط تزايد نسبة البطالة التي وصلت إلى 15% مع ترجيح مواصلة هذا الارتفاع خلال العام الحالي والعام المقبل.



وتطرق في كلمته ـ التي نقلت عبر قنوات التليفزيون ـ إلى إمكان الموافقة على فتح كازينوهات، الأمر الذي كان حتى الآن من المحرمات وسط معارضة الكنيسة الأرثوذكسية الشديدة له.