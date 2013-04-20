الرئيس المصري يفشل في الحصول على قرض أوقمح من روسيا

طلب الرئيس المصري محمد مرسي من روسيا يوم الجمعة إمدادات أكبر من الحبوب وقرضا للمساعدة في تخفيف أزمة اقتصادية حادة، لكنه لم يحصل على أي منهما، أثناء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واكتفى مسؤولون روس بالقول إن موسكو ستدرس طلب القرض الذي قدره مصدر مقره موسكو في وقت سابق بحوالي ملياري دولار، وإنها ربما تزيد إمدادات الحبوب إلى مصر إذا وصل المحصول هذا العام إلى المستوى المستهدف.

وقال بوتين بعد المحادثات التي عقدت في منتجع سوتشي على البحر الأسود "اتفقنا على أننا سنعمل تدريجيا من أجل تنويع تجارتنا وروابطنا الاقتصادية وإعطاء المزيد من الاهتمام للتعاون الاستثماري".

وسئل وزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح عن القرض المحتمل فقال: "لم نتوصل إلى نتيجة بشأن ذلك القرض"، لكن يوري أوشاكوف -وهو مساعد لبوتين- قال: "إننا نتحدث هنا عن مبلغ ليس صغيرا".

وأكد وزير الزراعة الروسي نيكولاي فيودوروف أن الجانبين ناقشا زيادة محتملة في إمدادات الحبوب الروسية إلى مصر، وهي تقليديا أكبر مستورد للقمح في العالم، وأكبر مشتر للقمح الروسي.

وأضاف فيودوروف "إذا حصدت روسيا 95 مليون طن من الحبوب هذا العام، فمن الممكن جدا أن هذا الطلب (المزيد من إمدادات الحبوب) ستجري تلبيته".

ورقم 95 مليون طن هو توقعات روسيا المعدلة لمحصول الحبوب للعام الحالي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله إن الجانب المصري اقترح أيضا في اجتماع الجمعة أن تشارك روسيا في تشييد محطة للطاقة النووية وفي تطوير مكامن لليورانيوم في مصر.

وتقول مصر إنها تريد بناء أربع محطات نووية قبل 2025 ستضيف طاقة تصل إلى 4000 ميغاوات.