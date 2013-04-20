مليار دولار عائدات "تويتر" من الإعلانات في 2014

توقعت مجموعة "إيماركتر" لأبحاث التسوق والإعلان، ومقرها نيويورك، أن يجني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما يصل إلى 582.8 مليون دولار، من العائدات الإعلانية هذا العام 2013، على أن ترتفع هذه الإيرادات إلى مليار دولار العام المقبل 2014.

ومنذ الأربعاء الماضي أصبح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسمح للمعلنين باستهداف مستخدميه استناداً إلى كلمات المفتاح الواردة في تغريداتهم، وليس المعادلات الحالية التي تبرز اهتماماتهم.

ومن شأن هذه الوظيفة الجديدة أن تسمح للمعلنين بالوصول إلى المستخدمين استنادا إلى الكلمات المفتاح الواردة في أحدث تغريداتهم"، على ما شرح نيبون مالوترا المسؤول عن المنتجات في "تويتر".

وأعطى المسؤول مثلا بالقائمين على الحفلات الموسيقية الذين بات في وسعهم استهداف محبي الموسيقى المحليين بالاعتماد على تغريداتهم التي ترد فيها أسماء فرقهم المفضلة، ليرسلوا لهم رسائل خاصة بالحفلات المقبلة.

وأوضح نيبون مالوترا على مدونة المجموعة أن هذا الإجراء الجديد لن يحدث أي فرق بالنسبة إلى مستخدمي "تويتر"، فما من إعلانات إضافية ستنشر على سجل المستجدات، وسيبقى في وسع المستخدمين إزالة التغريدات الترويجية التي لا يرونها مناسبة لهم.