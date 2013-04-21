لاجارد: صندوق النقد عازم على مواصلة المحادثات مع مصر

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق "لن يفقد الأمل ولن يغادر الطاولة" حتى يتوصل لاتفاق قرض مع مصر.

وامتنعت لاجارد عن التكهن بموعد محتمل لإبرام الاتفاق، لكنها قالت إنها اجتمعت مع مسؤولين مصريين على هامش اجتماعات صندوق النقد في واشنطن.

وحدثت تأجيلات متكررة في إتمام اتفاق مقترح لقرض بقيمة 4.8 مليار دولار بسبب الاضطرابات السياسية في مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وأبلغت لاجارد مؤتمرا صحافيا في ختام اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد "آمل بأن نواصل التقدم الذي حققناه. إنها مهمة محددة، ونحن لن نفقد الأمل ولن نغادر الطاولة.. علينا أن نواصل العمل، وعلينا أن نقدم الدعم لشعب مصر".