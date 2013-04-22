إنتاج الألومنيوم في دول الخليج يرتفع لـ3.7 مليون طن سنوياً

تعتبر صناعة الألومنيوم ثالثَ أكبر مساهمٍ في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بحجم أعمالٍ يتجاوز 30 مليار دولار، عن طريق 5 مصانع عالمية تُنتج حوالي 4 ملايين طن من الألومنيوم سنوياً.

وتعتبر البحرين الموطن الاول لصناعة الالومنيوم في منطقة الخليج العربي، والتي بدأت منذ أكثر من 40 عاماً، الالومنيوم الذي كان يقتصر انتاجه علي البحرين بطاقة انتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً بلغ انتاجه اليوم في عموم دول مجلس التعاون الي 3.7 مليون طن سنوياً.

وقد منح المجلس الخليجي للألومنيوم رئيس وزراء مملكة البحرين جائزة رائد فكرة صناعة الالومنيوم في منطقة الخليج العربي، كما أشار أعضاء المجلس الخليجي للألومنيوم الى اعتبار الخبير البحريني المعلم الاول لصناعة الالومنيوم في الخليج بحكم الاسبقية.

ورغم أن الغاز والنفط هو المصدر الاول للدخل الخليجي الا ان صناعة الالومنيوم أصبحت إحدى سمات المشهد الصناعية الخليجي، لاسيما أن دول الخليج العربي تتوافر بها المصدر الخام للطاقة والخبرة التراكمية للصناعة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ"العربية" الي قرب اتفاق اماراتي بحريني تحصل البحرين بموجبه على تقنية دي اكس أحدث التقنيات الصناعية للألومنيوم ما سيسهم في تحقيق صناعة مستقبلية عالمية قد تكون الاولى من نوعها في العالم.