وزارات سعودية تبحث واقع المقاولات وتأسيس "هيئة وطنية"

يفتتح وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، غداً الثلاثاء، فعاليات ملتقى "2024 صناعة المقاولات" الذي تنظمه غرفة الشرقية ويطرح 10 أوراق عمل مهمة تتناول قضايا القطاع، وخطط واستراتيجيات تطويره، وتستشرفُ مستقبلَ صناعة المقاولات.

وقال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن برنامج الملتقى يتضمن مناقشة أوراق عمل مهمة، تبحثها فعاليات الملتقى، الذي يتحدث فيه عدد من الشخصيات البارزة عالمياً ومحلياً في مجال المقاولات، وخبراء في صناعة المقاولات، ومسؤولون في وزارة العمل ومكاتب مقاولات واستشارات هندسية.

مؤشرات الأداء الاقتصادي

وتشتمل أوراق العمل على عناوين مهمة من بينها مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع المقاولات، الرؤية المستقبلية 2024، لقطاع المقاولات، العقد الاسترشادي وأثره على القطاع، عقد فدك، مصادر التمويل المبتكرة في قطاع المقاولات، التجربة الماليزية، الهيئة الوطنية للمقاولين، دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف، المقاولات والتوطين.

وأوضح الراشد أن الملتقى يجسّد دور الغرفة في رعاية مصالح القطاع الخاص في المنطقة الشرقية عامة، وقطاع المقاولات بشكل خاص، وأنه يأتي امتداداً لمبادرات الغرفة التي تتعلق ببحث قضايا القطاعات الاقتصادية المهمة في المنطقة، وتفعيل دورها، وضمن مبادرات تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة خاصة، والسعودية بشكل عام، إضافة إلى دورها في تشجيع الاستثمارات المحلية، وجذباً للاستثمارات الأجنبية، وفي إطار بحث التحديات التي تواجه صناعة المقاولات، وسبل مواجهتها والحلول التي يمكن أن تفتح لهذه الصناعة المزيد من الأبواب، لإسهام أكبر في مسيرة التنمية، ونحو دور أكثر فاعلية في تحقيق معدلات أعلى من النمو، بما يزيد من انتعاش الاقتصاد الوطني، ويقوي عافيته.

وأضاف أن ملتقى "صناعة المقاولات" يأتي تأكيداً لاهتمام الغرفة بقطاع المقاولين، وحرصها على حل كافة المشكلات التي تواجه شركات المقاولات بالمنطقة الشرقية، ومساعدتها في التغلب على كافة المعوقات التي تقلل من مساهمتها في التنمية الوطنية، وتطوير أداء الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الغرفة تنظم منذ سنوات ومازالت عدة ملتقيات للمقاولين، إضافة إلى ندوات عدة لبحث قضايا القطاع.

السيد: تأسيس هيئة وطنية للمقاولين

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين رئيس اللجنة المنظمة صالح بن عبدالله السيد إن ملتقى (2024.. صناعة المقاولات) يبحث رؤية مستقبلية لقطاع المقاولات في المملكة استناداً إلى ما ستحمله خطة التنمية التاسعة من أهداف ومضامين وحلول للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وذكر أن الملتقى يحظى باهتمام رسمي لافت تمثل في الرعاية الرسمية له ممثلة في وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز.

المالية والاقتصاد والعمل والبلدية يبحثون الواقع

ويستعرض الملتقى مدى تناسب برامج التوطين (نطاقات، قرار المقابل المالي) مع طبيعة العمل في قطاع المقاولات ودور صندوق تنمية الموارد البشرية في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة والجهود المبذولة لتشجيع العمالة السعودية على العمل بقطاع المقاولات وجهود وزارة العمل في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة المطلوبة.

كما يبحث جميع المحاور من خلال مشاركة الخبراء، حيث يتحدث في الجلسة الأولى المستشار القانوني بوزارة المالية سالم بن صالح المطوع عن (مشروع عقد الاشغال العامة الجديد وأثره على قطاع المقاولات)، وكذلك الدكتور المهندس نبيل بن محمد عباس من مكتب عباس للاستشارات عن (عقد فدك)، كما يتحدث خلال الجلسة نفسها الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصادي مجموعة البنك الأهلي التجاري عن (مصادر التمويل المبتكرة في قطاع المقاولات) ويترأس الجلسة طلعت حافظ زكي أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.