95 % من المستهلكين "متفائلون" بوضع دبي الاقتصادي

سجّل مؤشر ثقة المستهلكين في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري ‬135 نقطة، بزيادة قدرها ‬11 نقطة مقابل الفترة نفسها من عام ‬2012، وذلك بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الخاص بنتائج "مؤشر ثقة المستهلك في دبي".

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أظهر المؤشر أن ‬95% من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال الـ‬12 شهراً المقبلة، فيما أكد ‬90% منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة في الوقت الجاري.

ويهدف المؤشر الذي تعده "اقتصادية دبي" إلى توفير استبيان حول مستوى ثقة المستهلكين، وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في دبي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على تتبع ثقة المتعامل على مدار مدة زمنية محددة تصل إلى الـ‬12 شهراً.

ويسهم ذلك في تزويد الجهات المتخصصة وأصحاب المصلحة من رجال أعمال، وأصحاب العمل، بقراءة واضحة حول التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.

ويظهر مؤشر ثقة المستهلكين، الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، استمرارية ثقة المستهلك، وعدم وجود تحول في أداء أو مشاعر المستهلكين، إذ شمل المؤشر في الربع الأول من عام ‬2013 ما لا يقل عن ‬500 مستهلك (‬70% ذكور و‬30% إناث) على مستوى دبي، تراوح أعماهم بين ‬20 و‬59 عاماً من مواطني الدولة، وغربيين وآسيويين ومقيمين عرباً.

وأظهر مؤشر ثقة المستهلكين في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، أن ‬95% من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال الـ‬12 شهراً المقبلة، فيما أكد ‬90% منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة حالياً.

ووفقاً للمؤشر، أشار ‬82% من المستهلكين إلى أن فرص العمل الحالية ممتازة وجيدة، فيما يشعر ‬87% من المستهلكين بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ‬12 شهراً المقبلة، ولوحظ في الربعين الأخيرين من المؤشر توجهاً إيجابياً بالنسبة للأمن الوظيفي.

ومن حيث الظروف المادية الشخصية، أكد ‬84% عن شعورهم الايجابي في ما بتعلق بالظروف المادية الشخصية حالياً، و‬91% خلال الـ‬12 شهراً المقبلة.