أميركا تدعم قرض صندوق النقد لتعزيز الاقتصاد المصري

عبر وزير الخزانة الأميريكي، جاكوب ليو، اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده لقرض دولي لمساعدة الاقتصاد المصري. وقال إن صندوق النقد الدولي لا يزال يجري محادثات بشأن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

وقال ليو في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب الأميريكي "ما يسعى صندوق النقد الدولي للحصول عليه من مصر هو التزامات جديرة بالثقة".

وأضاف "سيكون من مصلحة الولايات المتحدة بشدة أن تكون مصر على مسار أكثر استقراراً".

وفشلت بعثة من الصندوق في التوصل إلى اتفاق بشأن القرض خلال زيارة للقاهرة استمرت 12 يوماً هذا الشهر، لكن من المنتظر استمرار المحادثات في الأسابيع القادمة. وحث الصندوق مصر على خفض دعم الطاقة للمساعدة في تعزيز ماليات الدولة.