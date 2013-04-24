الربيعة: مشروعات سعودية بقيمة 5 مليار ريال متعثرة في مصر

كشف وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر بقيمة إجمالية 5 مليارات ريال، مشيرا إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودي اليوم بحل 4 مشروعات أخرى.

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحافي عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض اليوم أن وزارة التجارة التي تمثل المملكة في اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الربيعة إن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في البلدين، مؤكدا أن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعا استثماريا متعثرا 6 منها تم حلها وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم حل معوقاتها إلى الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة بينهما.

وكشف وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن تبلغ نحو 5 مليارات ريال أي ما يعادل 9 مليارات جنيه مصري، معربا عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها ووقف تعثرها لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين.