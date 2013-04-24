بن محفوظ: تسوية ناجحة لـ10 مشاريع سعودية متعثرة في مصر

قال رئيس اللجنة السعودية المصرية المشتركة، عبدالله بن محفوظ، "إن المشاريع السعودية المتعثرة في مصر تم حصرها عن طريق مجالس الأعمال خلال الأسبوع الماضي وبلغت 30 مشروعا"ً، مضيفاً أن الحصر تم بناء على طلب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، الذي أولى هذا الملف اهتماماً كبيراً كان له أثر واضح على معنويات وتحركات المستثمرين السعوديين.

وأضاف بن محفوظ في لقاء مع "العربية": "إن الوزير الربيعة قام باستعراض تفاصيل هذه المشروعات خلال اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة اليوم في الرياض، وجعل هذه المشكلة في صدارة جدول الأعمال مع الوفد المصري".

واختتمت "اللجنة السعودية المصرية" اجتماعها الذي عقد في الرياض اليوم، بتوقيع اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن الدعم الحكومي لإنهاء مشاكل المستثمرين ضرورة ملحة، لإنهاء أزمة المشروعات المتعثرة التي مر على بعضها 5 سنوات وأكثر، حيث إن التعثر لم يكن خلال الفترة الأخيرة فقط، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ نحو 27 مليار ريال.

وأشاد بن محفوظ بالتفاعل الإيجابي الكبير من الوفد المصري، وسعيهم الواضح للوصول إلى حلول نهائية للمشاكل الحالية، وهو ما أسهم في إنهاء ثلث المشاكل خلال اجتماع اليوم فقط، بجانب الدعم القوي من الوزير الربيعة، والمظلة الحكومية للتحركات الحالية بين الجانبين، لإنهاء كافة المشاكل خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التعثر لا يتعلق بالمستثمرين السعوديين فقط، ولكن المشاكل تواجه الجميع.

وكان الدكتور توفيق الربيعة قد أكد أن المشاريع السعودية المتعثرة يبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو خمسة مليارات ريال.

وناقشت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في اجتماعها اليوم قانون الضرائب الجديد المطروح للمناقشة في مجلس الشورى المصري. وقال بن محفوظ إن الجانب السعودي طالب بألا يتم فرض أي ضرائب جديدة بأثر رجعي.