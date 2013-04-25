الإمارات تستهدف 100 مليار دولار استثمارات أجنبية بـ2013

كشف وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن الإمارات تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية إلى 100 مليار دولار حتى 2013، مشيرا إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المتراكم الداخل للإمارات ارتفع57% من 54.5 مليار دولار في عام 2007 إلى 85.41 مليار دولار في 2011.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، أكد المنصوري أن الاستثمارات تتوزع ما بين مشاريع مرتبطة بالنفط والغاز والطاقة المتجددة والبنية التحتية واللوجستية والتعدين والبتروكيماويات والصناعة والزراعة والخدمات، مشيرا إلى أن الملتقى سيركز على تعزيز التجارة الخارجية لـ84 دولة مشاركة في الملتقى مع الإمارات، وخاصة أن التجارة تعتبر أحد محركات النمو الأساسية لاقتصاد الإمارات إلى جانب السياحة والخدمات اللوجستية.

وقال إن الإمارات اكتسبت قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية حتى مقارنة بدول أكثر تقدماً، فحسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2012 حلت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين.

وجاءت في المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت قيمة هذا الاستثمار 7.67 مليارات دولار خلال 2011، مقارنة مع 5.5 مليارات دولار في 2010 بنمو نسبته 39.4 %.

وتوقع المنصوري تجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات 4% خلال العام الحالي، رغم الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تباطـؤ تعافي الاقتصاديات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، قال المنصوري إن إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي يعزز فرص الاستثمار في التمويل الإسلامي وسوق الأغذية والمنتجات والخدمات الإسلامية، مشيرا إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الثالثة سيركز على الاقتصاد الإسلامي وفرص التعاون والشراكة في هذا القطاع قائلا إن التحول للصناعات الإسلامية سيحظى باهتمام خلال أعمال الملتقى .

وأوضح المنصوري أن من أبرز الفعاليات التي سيشهدها ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام هو انعقاد مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي والذي سيضم أكثر من 75 متحدثا وخبيرا دوليا لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار والتحديات القائمة التي تواجهها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُنظر للمؤتمر باعتباره واحداً من المؤتمرات المرتقبة.