قطر تسعى لسحب مقر منظمة الطيران المدني للدوحة

المصدر: مونتريال - أ ف ب

أثارت قطر مفاجأة باقتراحها استضافة مقر "المنظمة الدولية للطيران المدني" التي تتمركز في مونتريال، في خطوة أثارت رد فعل فوري من السلطات الكندية.

وقال دبلوماسي حضر الجلسة التي قدم خلالها العرض، إن قطر بررت ذلك بالشتاء القاسي في مونتريال والمسافة التي تفصل هذه المدينة عن أوروبا وآسيا.

كما أشار إلى الصعوبات التي يواجهها أعضاء الوفود للحصول على تأشيرات دخول كندية. وتعهدت قطر ببناء مقر حديث جدا للمنظمة وتغطية نفقات الاستثمار. كما اقترحت إعفاء المنظمة وكل موظفيها الذين يبلغ عددهم نحو ألف شخص، من الرسوم والضرائب.

وفاجأ العرض القطري الدبلوماسيين الذين يمثلون الدول الأعضاء وقدم إليهم العرض الأربعاء.

ويفترض أن يدرس العرض القطري خلال الجمعية المقبلة لأعضاء المنظمة الـ191 المقررة في الخريف المقبل، بين الرابع من سبتمبر والرابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنتوني فيلبين إن الاقتراح سيقر مبدئيا بموافقة 60% من الدول الـ191 الأعضاء في المنظمة. وإذا تحقق ذلك، ستبدأ مفاوضات تفصيلية بعد ذلك.

وقال جوزف لافوا المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي إن جون بيرد التقى مرتين في اليومين الأخيرين رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وأكد الوزير الكندي استعداده للتعاون مع حكومة مقاطعة كيبيك ومونتريال لإبقاء مقر المنظمة في هذه المدينة بموجب اتفاق شيكاغو الموقع العام 1944، والذي نص على إنشاء منظمة الطيران المدني.

وقال مدير سابق لشركة الطيران الكندية بيار جانيو الذي كان رئيسا أيضا للمنظمة الدولية للشركات الجوية (أياتا) لصحيفة لا برس إن تحرك قطر يمكن أن يلقى دعم دول أخرى في الشرق الأوسط والعالم.

من جهته، قال ممثل فرنسا لدى المنظمة الدولية للطيران المدني ميشال فاشنهيم إن فرنسا "دعمت دائما بقاء مقر المنظمة في مونتريال".

لكنها لم تتخذ بعد موقفا من العرض الذي تقدمت به قطر، مضيفاً "ليست لدينا انتقادات مثل تلك التي يوجهها آخرون للشرطة التي تقدمت بها قطر". وقال مسؤول حكومي كندي رفض كشف هويته إن كندا نجحت مؤخرا في التصدي لاقتراح مماثل تقدمت به سنغافورة.

