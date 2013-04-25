"تمليك" المستثمر الأجنبي في الكويت وفق مدة زمنية

رأت النائبة الكويتية صفاء الهاشم ضرورة تمليك المستثمر الأجنبي للأراضي وفق مدة زمنية محددة حتى يشعر بالأمان، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر يجب تطبيقه في مشروع مدينة المطلاع وفق شروط الدولة، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

وقالت خلال اجتماع اللجنة المالية في البرلمان إن هذه الفكرة لقيت الاستحسان والقبول من قبل الفريق الفني وأعضاء اللجنة والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة.

وبينت أن اللجنة شكلت فريقا فنيا مصغرا برئاسة مقررة اللجنة صفاء الهاشم على أن يجتمع خلال الأسبوع المقبل والانتهاء من التقرير بشكله الكامل.

من جهة أخرى، بحثت اللجنة المالية اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الـ«B.O.T» كمقدمة لإجراء تغييرات كبيرة في خطط التنمية ورفع أسباب العراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية.

وقالت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم إن اللجنة اجتمعت لمناقشة موضوعين أساسيين الأول بشأن تعديل أحكام مرسوم رقم (105) لسنة 1980 الخاص بأملاك الدولة، مشيرة إلى أن الاقتراح المقدم من النائب خالد الشليمي كان يتمحور حول عدم جواز التنازل عن من تم تخصيص له من أملاك دولة من شاليهات وقسائم صناعية ومزارع وجواخير واسطبلات الخيل والهجن وغيرها من القسام التي تقوم الدولة بتوزيعها ويصبح باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

وأشارت إلى أن الكويت مقدمة على تغييرات كبيرة ومقدمة على التنمية ورفع أسباب العراقيل التي تواجه تنفيذ مشاريع التنمية.

وأضافت أنها شخصياً لا تتفق مع الديباجة السابقة لقانون الـ (B.O.T)، وأنه آن الأوان إلى تحديث القانون لمواكبة الدول الأخرى.