"أراضٍ مميزة" للمعاقين والمطلقات في السعودية

يتجه مجلس الشورى في السعودية لمناقشة مقترح يمنح المعاقين والأرامل والفقراء أراضٍ مميزة وتحتل مساحات كبيرة وواجهات جيدة، بحسب ما كشف عنه عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق.

ووفقاً لصحيفة الوطن السعودية، أشار فدعق إلى أن توزيع الأراضي يعتمد على أنه كلما كانت ظروف المستفيد المعيشية صعبة زادت تلك المميزات وأعطي الأولوية في الترشيح.

وبين فدعق أن مخططات الأراضي عند تقسيمها تكشف مواقع جيدة ومميزات لكل موقع، وهو ما يجب أن تراعيه وزارة الإسكان، لمنح المميزات لأصحاب الدخول الضعيفة والأرامل والمطلقات، فكلما كان المستفيد قادرا وصاحب مرتب جيد قلت المميزات.

يأتي ذلك، في وقت نفت فيه مصادر بوزارة الإسكان، صحة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين "أرض وقرض" والمخصص للسكن، مبيـنة أن الوقـت ما زال مبكرا لإعداد الآلية.

إلى ذلك، كشف أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني عن تسليم وزارة الإسكان 16 موقعا في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن ما أنجزته من أعمال لا يتعدى 10%، في حين لم تفتتح فرعا لها بالمنطقة حتى الآن؛ وهو ما يصعب من مهمتها في تسريع إجراءات المستحقين.

وأضاف القرني أن "الأمانة لا زالت تنتظر التنظيم الجديد الخاص بنقل المنح من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإسكان، فيما أنهت الأمانة إجراءات 5 آلاف قطعة سكنية بضاحية الملك عبدالله قبل صدور التوجيه الملكي".