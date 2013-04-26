160 مليار درهم استثمارات "فلاحية" في المغرب بالربع الأول

يتوقع أن يعرف الاقتصاد المغربي بعض التحسن في وتيرة نموه لتستقر في حدود4.8 %، خلال الربع الأول من 2013، بدل 2.7%، السنة التي قبلها.

ويُعزا هذا التطور بالأساس حسب المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 16.4%، في ما ستعرف القطاعات غير الفلاحية تباطؤا في وتيرة نموها، حيث ستحقق زيادة تقدر ب 3.3%، بدل 4,4%، السنة الماضية.

أما خلال الربع الثاني 2013، فسيستفيد الاقتصاد المغربي حسب نفس المصدر من التحسن المنتظر في الأنشطة الفلاحية وكذلك من التطور الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية ليرتفع بنسبة 5.8%، حسب التغير السنوي.

من جهته، وصف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، الموسم الفلاحي الحالي بالاستثنائي، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الفلاحي الخام بالمغرب، سجل خلال الفترة 2008 - 2012 ، ارتفاعا ناهز 32 بالمائة مقارنة مع الفترة المرجعية ( 2005/ 2007).

أخنوش الذي استعرض أمام العاهل المغربي محمد السادس خلال حفل افتتاحه أشغال المناظرة الوطنية السادسة للفلاحة بمدينة مكناس٬ حصيلة مخطط "المغرب الأخضر" برسم سنة 2012، وكذا آفاق ومسارات التنمية المستقبلية للفلاحة المغربية. قال إن الإنتاج العام للحبوب هذه السنة بوسعه أن يبلغ 97 مليون قنطار، منها 52 مليون قنطار من القمح الطري.

وأوضح أن هذا المنحى التصاعدي يهم أيضا إنتاج المزروعات العلفية التي ستصل إلى 18 مليون وحدة كلئية٬ ملاحظا أن إنتاج الفواكه بلغ خلال الموسم الحالي 12 مليون طن أي بزيادة تقدر ب 163 بالمائة.

وحسب أخنوش، فإن إنتاج الزيتون عرف بدوره ارتفاعا نسبته 84 بالمائة٬ أي 1.4 مليون طن وأن المساحة الإجمالية المغروسة بأشجار الزيتون ستصل إلى مليون هكتار قبل نهاية سنة 2013 ٬ مبرزا أن إنتاج البواكر عرف٬ من جانبه٬ نوعا من الاستقرار خلال هذا الموسم حيث بلغ 1.7 مليون طن.

وقال الوزير إن تحسين احتياطي الأعلاف واستيراد الأصناف الأصيلة وتحديث وحدات الدواجن مكن من تنمية مختلف القطاعات الحيوانية، لا سيما إنتاج اللحوم الحمراء (460 ألف طن) وإنتاج الحليب (2.5 مليار لتر) وإنتاج اللحوم البيضاء ( 635 ألف طن).

وكشف أخنوش أن مخطط "المغرب الأخضر" الذي جعل تشجيع تنافسية القطاع الفلاحي في صلب اهتماماته٬ مكّن أيضا من تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والذي بلغ 53 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة. مشيرا في نفس السياق إلى أن المغرب سيستثمر خلال هذه السنة 160 مليار درهم في الفلاحة.