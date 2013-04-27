عصابات تغري السعوديين بعروض وهمية لشراء سيارات فارهة

حذرت السفارة السعودية في اليونان المواطنين السعوديين من الاستجابة أو التعامل مع اتصالات هاتفية وعبر شبكة الإنترنت عن عروض لبيع السيارات الفارهة في اليونان وقبرص وبأسعار رخيصة.

وأوضحت السفارة أن عددا من المواطنين تلقوا اتصالات هاتفية وعبر شبكة الإنترنت مصدرها عصابات تقوم باستخدام الإنترنت للاحتيال على المواطنين، تختفي بمجرد استلام المبالغ المالية، بعد أن تكون قد تركت أسماء وعناوين وأرقام هواتف وهمية ما يحول دون إمكانية متابعتها من قبل السلطات في اليونان وبالتالي صعوبة إعادة الأموال لأصحابها.

وأكدت السفارة، أنه وقع مؤخراً عدد من المواطنين ضحية لهذا النوع من الاحتيال، مؤكدة أنها لا تزال تتابع مع السلطات المختصة في كل من اليونان وقبرص لاستعادة حقوقهم.

ونبهت السفارة على عدم التعامل مع مثل هذه العروض أو غيرها التي تصل عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو من مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الرجوع للسفارة أو الجهات المختصة التي لها علاقة بمثل هذه الأمور للتأكد من صحة العروض.